فولكسفاجن تستدعي مئات آلاف السيارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات باستدعاء مئات آلاف السيارات في السوق الأمريكية بسبب مشاكل في مصابيح الضوء العالي.

وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الاثنين أن إجمالي السيارات التي سيتم استدعاؤها يبلغ 662 ألف و185 سيارة من طراز باسات واتلاس إنتاج الفترة بين 2012 حتى 2020 للطراز الأول والفترة بين 2018 حتى 2019 للطراز الثاني.

وأوضحت الإدارة أن الأمر يتعلق بالتحديد بنقص أحد المكونات الذي يؤثر على إعدادات المصابيح ما يمكن أن يؤدي إلى تردي الرؤية ويزيد من خطر وقوع حوادث، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الإدارة أن من المحتمل أن تبدأ فولكسفاجن بعد غد الأربعاء في الاستدعاء المجاني عن طريق الموزعين الأمريكيين.