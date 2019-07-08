أرقام قياسية

المصدر:
  • تصوير- عماد علاء الدين
التاريخ:

شارع الشيخ زايد ليلاً في لقطة ساحرة، حيث ناطحات السحاب كما تبدو من قمة فندق جيفورا الأعلى بالعالم، حيث تواصل الإمارة هوايتها في تحطيم الأرقام القياسية وإبهار العالم بكل ما هو جديد وشامخ ومرتفع وأكبر، وتقديم نموذج متفرد من الجمال والإبداع.

 

 

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