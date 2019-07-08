أرقام قياسية

المصدر: تصوير- عماد علاء الدين

شارع الشيخ زايد ليلاً في لقطة ساحرة، حيث ناطحات السحاب كما تبدو من قمة فندق جيفورا الأعلى بالعالم، حيث تواصل الإمارة هوايتها في تحطيم الأرقام القياسية وإبهار العالم بكل ما هو جديد وشامخ ومرتفع وأكبر، وتقديم نموذج متفرد من الجمال والإبداع.

شارع #الشيخ_زايد ليلاً في لقطة ساحرة، حيث #ناطحات_السحاب كما تبدو من قمة فندق #جيفورا الأعلى بالعالم، حيث تواصل الإمارة هوايتها في تحطيم #الأرقام_القياسية وإبهار العالم بكل ما هو جديد وشامخ ومرتفع وأكبر، وتقديم نموذج متفرد من الجمال والإبداع.



تصوير- عماد علاء الدين pic.twitter.com/fJBtKhTt36 — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) ٨ يوليو ٢٠١٩