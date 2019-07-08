مقومات دبي التنافسية تستقطب الاستثمارات الصينية

المصدر: دبي – بشار باغ، غرافيك: أسيل الخليلي

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تواصل دبي استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات، ويأتي ذلك في ظل ما تتميز به الإمارة من مقومات تنافسية متكاملة، وخدمات ومرافق مميزة، بحسب مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

قيمة الاستثمارات الصينية

2018

2.5 مليار درهم

2017

459 مليون درهم

25

مشروعاً استثمارياً صينياً استقطبتها دبي العام الماضي، مقارنة بـ 12 مشروعاً في 2017

139

مليار درهم التبادل التجاري بين دبي والصين 2018

547

مليون درهم قيمة مشروع استقطبته الإمارة من هونغ كونغ خلال الربع الأول 2019

49 %

حصة قطاع بناء المباني السكنية من تدفقات الاستثمارات الصينية المباشرة

24 %

حصة التجزئة والجملة من إجمالي المشاريع الاستثمارية الصينية في دبي

250

عدد المشاركين في منتدى «منتدى مزايا دبي 2019»، الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مؤخراً في الصين

أكبر الشركات من حيث رأسمال الاستثمار الصيني في دبي

1

الصينية العامة للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، احتلت المركز الأول بقيمة تجاوز 1.29 مليار درهم

2

الصينية للمعدات الهندسية، باستثمارات 551 مليون درهم

3

«فيدو بروبرتيز» باستثمار 378 مليون درهم

4

«علي بابا كلاود» 333 مليون درهم

5

«هواوي تكنولوجيز» باستثمارات 231 مليون درهم

المصدر: مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار