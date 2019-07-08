دبي وجهة سياحية لعشاق التكنولوجيا

المصدر: إعداد ــ اليازية البدواوي

نشر موقع تقني ناطق بالإسبانية يدعى «wwwhatsnew.com» تقريراً لخص فيه «أسباب اعتبار دبي إحدى أكثر المدن التكنولوجية بالعالم»، ففضلاً عن كونها وجهة سياحية عالمية، تعتبر دبي من أهم المدن وأكثرها ابتكاراً عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، وتحوز بشكل خاص تقنيات لا تتمتع بها نظيراتها من المدن حول العالم، ناهيك عن الابتكارات والأدوات الفعالة الجديدة التي تطرأ على خدمات شرطة دبي في سبيل تعزيز كفاءتها، والمشاريع التي لا تعد في سعي الإمارة نحو لقب «المدينة الذكية».

وأشار التقرير إلى «المركبات الطائرة التي ستنضم لأسطول الشرطة»، فالفكرة المستقبلية المتمثلة بركوب الدراجات الطائرة أمرٌ قريب المنال، حيث طلبت دبي أسطولاً صغيراً منها، وخلال عام 2020 سيتم إطلاق دراجة «هوفر» الجديدة والمطورة لتستطيع الطيران على مستوى منخفض والوصول إلى أماكن الحوادث كاستجابة سريعة للحالات الطارئة التي يصعب فيها تواجد سيارات الإسعاف التقليدية.