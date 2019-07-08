جامعة «هيريوت وات» تمنح سيف الفلاسي الدكتوراه الفخرية

المصدر: دبي - البيان

منحت جامعة هيريوت وات، سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، شهادة الدكتوراه الفخرية في الهندسة، تقديراً للدور الكبير الذي أسهم فيه على مدى أربعة عقود في تطوير قطاع الطاقة على مستوى المنطقة.

وقال البروفيسور ريتشارد وليامز، المدير ونائب العميد في جامعة هيريوت وات، فرع دبي: «يشرفنا أن نمنح الشهادة تقديراً لإنجازات الفلاسي البنّاءة في قطاع الطاقة، وتكريماً لمساهماته الريادية التي أثمرت عن تحقيق مجموعة إينوك لقفزات نوعية لتصبح شركةً رائدةً في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. ويسعدنا أن نقدم لسعادته هذه الشهادة عرفاناً لدوره الاستثنائي في هذا المجال».

وكان لسيف حميد الفلاسي دور أساسي ورائد في إعداد اللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة الطاقة والموارد في مجموعة إينوك عام 2008، وهو البرنامج الذي اعتمد على عدد من الاستراتيجيات التي أدت إلى توفير 3.04 ملايين دولار عام 2018 فقط.