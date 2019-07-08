«فلاي هاي» تحلّق بزوار دبي فوق معالم الإمارة المبهرة

المصدر: دبي - البيان

لا شيء يوضح معالم دبي المبهرة وأفقها الرائع مثل المشاهدة من طائرة هليكوبتر والان أصبح بامكان المقيمين في المدينة أو زوارها الدخول إلى مدرج هليكوبتر وقاعة هليكوبتر «فلاي هاي دبي» الخمس نجوم في أطلانتس النخلة والتحليق فوق المعالم المبهرة للمدينة والتمتع بتجربة لا تنسى مع عرض «هليكوبتر وجولة المعالم» الخاص.

ويجمتع الترفيه مع الرفاهية والمعالم في تجربة الجولة الجوية سواء في دبي أو أبوظبي حيث المشاهد المبهرة والمغامرة التي تخطف الأنظار وتحبس الأنفاس خلال استكشاف الإمارات.

وتقول كيارا بوكاتشينو، مدير فلاي هاي دبي لخدمات الهليكوبتر، إن: «خدمات فلاي هاي دبي للهليكوبتر طريقة حصرية وفخمة للسفر تتيح لك الفرصة لاكتشاف الإمارات بشكل أنيق. جولاتنا لمشاهدة معالم المدينة تتم عبر أفضل طائرات الهليكوبتر مع أكثر الطيارين خبرة مصممة لترفع تجربة المسافرين مع مشاهد شاملة لأبدع المناظر الطبيعية وعناصر الجذب في أنحاء الإمارات.

وتقدم «هليكوبتر وجولة المعالم» عرض رائع للسائحين والمقيمين ليكتشفوا دبي وأبوظبي وتمنحهم منظوراً جوياً لا ينسى للعجائب الطبيعية وتلك التي صنعها الإنسان».

وتأسست فلاي هاي دبي في دبي عام 2006، وهي أكبر وأشهر خدمة لمشاهدة معالم المدينة في الإمارات إلى جانب خدمات الطيران المباشر مقدمة من شركة ألفا لإدارة الوجهات. تغطي خدماتها الإمارات السبع وتقدم تجربة لا تنسى عبر الإمارات .