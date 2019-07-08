مخيم البراعم ينمي معارف طلاب المدارس بصناعة الطيران

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، فعاليات مخيم «براعم الطيران» السنوي للناشئين في دورته السادسة في الشارقة، والذي يأتي في إطار برنامج توعوي ترفيهي يستهدف تنمية معارف طلاب المدارس من البنين والبنات في المرحلة الإعدادية والثانوية حول صناعة الطيران وآليات عملها، وتحفيزهم على تعلم تخصصاتها المختلفة والانخراط في العمل بها مستقبلاً.

ويستقبل البرنامج نحو 400 طالب من طلبة المدارس الذكور والإناث في المراحل العمرية من 13 ولغاية 18 عاماً وعلى مدى أسبوعين متتاليين، وأقيم المخيم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم، ويتضمن طيفاً واسعاً من الفعاليات والأنشطة التي تتنوع بين ورش العمل النظرية والعملية والمقدمة من مختلف رواد قطاع الطيران المدني في الدولة مثل: الاتحاد للطيران، طيران الإمارات، العربية للطيران، شركة ستراتا للتصنيع، شركة ايرباص، إدارة الجناح الجوي، مركز دبي لأمن الطيران، أكاديمية الفجيرة للطيران، فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية في مطارات الدولة وداخل الطائرات بمختلف أنواعها.

وسيحظى الطلاب المشاركون في المخيم بتجربة مميزة من خلال الأنشطة التي سيكونون جزءاً منها، والتي من المتوقع أن تزيد من اهتمامهم بالقطاع، سواء من خلال الهواية أو الدراسة أو الرغـبة في الحصول على وظيفة فيه.