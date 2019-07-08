تطبيق لمساعدة مستخدمي الطائرات المسيرة

المصدر: سيدني - د ب أ

أطلقت «وينج» لتوصيل الطلبات إلى المنازل باستخدام طائرات مسيرة والتابعة لشركة «ألفابيت» الأمريكية تطبيقا جديدا باسم «أوبن سكاي» لمساعدة مشغلي الطائرات المسيرة في تحديد أنسب الأماكن والأوقات لتحليق طائراتهم أو هبوطها.

كانت الشركة التابعة لشركة «غوغل» المملوكة لمجموعة «ألفابيت» قد حصلت على موافقة السلطات الأسترالية لتقديم خدماتها في ضواحي العاصمة الأسترالية «كانبرا»، حيث تقدم طائرات «وينج» خدمات توصيل الأطعمة والقهوة أغذية الحيوانات الأليفة وغيرها إلى المنازل.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أنه تم إطلاق التطبيق عبر متجري «آب ستور» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس» و«غوغل بلاي» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد». ويستهدف التطبيق سواء مستخدمي الطائرات المسيرة للأغراض الترفيهية أو مشغلي الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية».