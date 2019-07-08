(إياتا) نتائج حركة المسافرين الدوليين لشهر مايو ترتفع لــ 4.5٪

المصدر: جنيف - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) نتائج حركة المسافرين الدوليين لشهر مايو والتي أظهرت ارتفاع حجم الطلب على رحلات السفر الجويّة 4.5٪ بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 وجاء النمو مُنسجماً مع النمو المُعدّل لحركة المسافرين خلال أبريل والبالغ 4.4٪ وبما يتخطّى الانخفاض الأخير خلال مارس والذي بلغ 3.1٪ على أساس سنوي.

وبحسب «إياتا» فإن النمو لا يزال أقل من مُعدّل النمو المُقاس على مدى الأعوام العشرين الماضية، والبالغ حوالي 5.5٪.

من جهة ثانية، سجلت القدرة الاستيعابية للمسافرين ارتفاعاً 2.7٪ فيما ارتفع عامل الحمولة بواقع 1.4 نقطة مئوية إلى 81.5٪ متخطياً بذلك عامل الحمولة المسُجّل العام الماضي والبالغ 80.1٪.