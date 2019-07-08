التكييف يتصدر أولويات سكان الإمارات يليه الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة بتكليف من شركة «تكييف» أن 65٪ من المشاركين يعتبرون التكييف ضرورة حياتية للعيش في الإمارات ويصنفونه في مرتبة أعلى من الإنترنت والهواتف الذكية والسيارات.

وقام المسح، الذي أجرته (Censuswide) بسؤال ألف شخص في الإمارات عن مدى اعتمادهم على المنتجات والخدمات الرئيسية. ليكشف عن ارتباط التكييف ارتباطاً وثيقاً بنوعية الحياة والسعادة والصحة في المنطقة وأن أي عطل فيه هو مصدر قلق كبير.

واعترف 20٪ من المستطلعين بأن أعطال التكييف هي مصدر القلق الأكبر لهم مقارنة بأعطال الخدمات الأخرى، وذكر أكثر من النصف (56٪) أن أجهزة التكييف هي الشيء الوحيد الذي لن يتمكنوا من الاستغناء عنه ولو ليوم واحد، متبوعاً بالإنترنت (36%) والسيارة (27٪) والهاتف (25٪). وكانت هذه النتيجة أعلى بين سكان دبي (62٪) تلتها الشارقة (57٪) وأبوظبي (57٪) ورأس الخيمة (50٪).

وقال طارق الغصين، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في «تكييف»: «بالنظر إلى المناخ الحار في الإمارات خاصة خلال أشهر الصيف ، ليس من المستغرب أن يعتبر السكان التكييف ضرورة حياتية».