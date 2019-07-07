«الإمارات» تهدي ركابها حلوى فاخرة تحمل 8 علامات تجارية

المصدر: دبي- البيان

تستورد طيران الإمارات كل عام ما يزيد على 11 مليون حبة شوكولاتة فاخرة من أنحاء العالم، تقدمها لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وتستخدمها لتحضير أنواع متعددة من الحلويات ليستمتع بها ركابها في جميع الدرجات، وتشكل هذه الحلويات جزءاً من تجربة تناول الطعام الفاخرة التي تشتهر بها الناقلة والمحضرة على أيدي طهاة عالميين.ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بتذوق أشهى أنواع الشوكولاتة والحلويات تحمل 8 علامات تجارية من 6 دول.

ويتم اختيار هذه الشركات لإتاحة الفرصة أمام العملاء لتذوق الشوكولاتة الفاخرة من أنحاء العالم وتشمل أيضاً تلك المحلية في الإمارات مقر الناقلة الرئيس وتقوم الناقلة بتغيير أنواع الشوكولاتة التي تقدمها كل 3 أشهر لتوفير تجربة أغنى للمسافرين الدائمين.

وتقدم طيران الإمارات الشوكولاتة على جميع رحلاتها، حيث تشكل نكهة ختامية للوجبات ذات الأطباق المتعددة والمستوحاة من البيئة المحلية التي تشملها تجربة تناول الطعام على الطائرة. وتقدم الناقلة قطعتين من الشوكولاتة وتشمل النكهات: كريمة القهوة، برالين اللوز 70% جواناجا الداكنة، توفل الليمون الأبيض، كاكاو نيبس الداكن، بيتاشيو برالين، والشوكولاتة مع ملح كوزكو ونبس.

ويستمتع المسافرون في الدرجة الأولى بتذوق مزيد من أنواع الشوكولاتة في السلة الموجودة داخل جناحهم ومن ضمنها شوكولاتة باتلر من إيرلندا بنكهات متعددة تشمل: الشوكولاتة البيضاء مع التوت وشوكولاتة الحليب مع العسل.