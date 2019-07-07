أتمتة الطيران

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بدأت السيارات بالتحول نحو القيادة الذاتية، وكذلك بدأت الطائرات، وفي الواقع تحلق العديد من طرازاتها باستخدام البرمجيات الحاسوبية، وسيستمر هذا التحول ليصل للطائرات الأصغر حجماً المخصصة لنقل الركاب في رحلات أقصر تؤدي إزالة حجرة الطيارين في الطائرة أو تغيير مكانها إلى تعزيز مستوى الديناميكية الهوائية لمقدمة الطائرة ويوفر الأموال على شركات الطيران.

ويتفق الخبراء أن رحلات الطيران الداخلية منها أو العابرة للمحيطات المؤتمتة بشكل كامل مازالت بعيدة المنال، إلا أن تطبيق الأتمتة الكاملة على سيارات الأجرة الطائرة سيكون أقرب.