استهلاك «بيتكوين» من الطاقة يفوق ما تستخدمه سويسرا

المصدر: لندن - الوكالات

تستهلك العملة الافتراضية الرقمية الأكبر في العالم «بيتكوين» طاقة أكثر مما تستهلكه دولة سويسرا بأكملها، وفقاً لتقديرات حديثة نشرها باحثون بجامعة كامبريدج.

وتم حساب ذلك من خلال أداة عبر الإنترنت باسم مؤشر «كامبريدج» لاستهلاك بتكوين من الكهرباء «سي بي إي سي آي»، إذ يحسب الطاقة اللازمة التي تحتاجها شبكة «البيتكوين» العالمية في الوقت الحالي، وتم استخدام تلك البيانات لحساب الاستخدام السنوي من الطاقة.

وأظهر مؤشر «سي بي إي سي آي» أن شبكة البيتكوين العالمية تستهلك أكثر من 7 جيجاواط من الكهرباء، وعلى مدار عام فإن ذلك يعادل حوالي 64 تيرا واط ساعة من استهلاك الطاقة وهو أكثر مما تستخدمه سويسرا خلال نفس الفترة والبالغ 58 تيرا واط/‏‏ ساعة سنوياً، وأقل من كولومبيا التي يبلغ معدل استخدامها 68 تيرا واط/‏‏ ساعة كل عام، وهو ما يعني أن «بتكوين» تمثل حوالي 0.25% من الاستهلاك العالمي للكهرباء.