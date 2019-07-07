«بيتشي فوتون موتور» تسجل ارتفاعاً 141 % في حجم مبيعاتها

المصدر: بكين - د ب أ

سجلت شركة «بيتشي فوتون موتور» المحدودة، المصنعة لمركبات الطاقة الجديدة، ومقرها بكين، ارتفاعاً 141 % على أساس سنوي في حجم مبيعاتها في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بتواصل ازدهار السوق، طبقاً لما ذكرته وكالة «شينخوا» أمس.

وذكرت الشركة في مذكرة مُرسلة إلى بورصة شنغهاي أن حجم مبيعات سياراتها الآلية ارتفع 3.76 % على أساس سنوي إلى 272261 وحدة خلال الفترة المذكورة، بينما بلغ إجمالي مبيعات سياراتها التي تعمل بالطاقة الجديدة 3530 وحدة.

وازداد إنتاج الشركة من السيارات، بحجم إجمالي بلغ 271862 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 3.26 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.