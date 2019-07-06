22.9 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في الإمارات

المصدر: إعداد - عمرو عادل ــ غرافيك: حسام الحوراني

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وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في الإمارات إلى نحو 22 مليوناً و893 ألف اشتراك بنهاية شهر مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.



وتشمل أعداد المشتركين في كل من الهواتف المتحركة والهواتف الثابتة والإنترنت.







22.9 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات نهاية الربع الأول



84 % حصة اشتراكات الهاتف المتحرك من إجمالي المشتركين



10 % حصة اشتراكات الهاتف الثابت



6 % حصة اشتراكات الإنترنت



19.18 مليون مشترك في الهواتف المتحركة بنهاية مارس الماضي



216 خطاً معدل انتشار الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة



15.7 مليون مشترك بالدفع المقدم للهاتف المتحرك



3.5 ملايين مشترك بنظام الفاتورة



1.383 مليون اشتراك في الإنترنت



15.6 عدد اشتراكات إنترنت النطاق العريض لكل 100 نسمة



2.33 مليون اشتراك عدد خطوط الهاتف الثابت



26 خطاً ثابتاً لكل 100 نسمة







المصدر: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات