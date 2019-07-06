انكماش كبيير لنصيب العمال من الدخل العالمي

المصدر: جينيف - د ب أ

أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن نصيب العمال من الدخل العالمي انكمش بشدة خلال القرن الحالي، حيث زاد نصيب أصحاب الدخل المرتفع من إجمالي الدخل العالمي خلال السنوات الماضية.

وأشار بحث جديد لمنظمة العمل الدولية إلى تضرر العمال أصحاب الدخول المنخفضة في الدول المتقدمة بصورة خاصة، حيث يحصل نحو 10% فقط من العمال على حوالي نصف إجمالي عائد العمل. في الوقت نفسه، فإن العشرين في المئة الأقل دخلاً من العمال يحصلون على أقل من 1% من إجمالي عائد العمل في العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذه النتائج ستؤجج الجدل العالمي حول تزايد الفجوة في الدخول، حيث إن الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون في العالم هي المسؤولة عن تزايد الغضب من الرأسمالية وصعود السياسيين الشعبويين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى الملياردير الأمريكي راي داليو مؤسس أكبر صندوق استثمار عالي المخاطر في الولايات المتحدة أن فجوة الدخول في الولايات المتحدة «حالة طوارئ وطنية».

يغطي تقرير منظمة العمل الدولية الفترة من 2004 إلى 2017.

وأشار التقرير إلى تراجع نصيب الطبقة المتوسطة التي تمثل حوالي 60% من العمال من 44.8% عام 2004 إلى 43% عام 2017. في الوقت نفسه، زادت حصة العشرين في المئة الأعلى دخلا بين العمال من 51.4 % إلى 53.5% خلال الفترة نفسها.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع نصيب الخمسة في المئة الأعلى أجراً بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي عائد العمل، ارتبط بانخفاض حصة الخمسة في المئة الأقل أجراً من العمال بمقدار 1.6 نقطة مئوية.