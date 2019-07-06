«قنال بلس» الفرنسية تشطب 500 وظيفة

المصدر: باريس - د ب أ

قال مسؤول إن قناة التلفزيون مدفوعة الأجر «قنال بلس» المملوكة لمجموعة «فيفندي» الفرنسية تعتزم شطب عدد من الوظائف خلال الأسبوع المقبل في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على قنوات التلفزيون مدفوعة الأجر بسبب منافسة خدمات بث الأفلام عبر الإنترنت مثل «نتفليكس» الأمريكية.

ونقلت بلومبيرغ عن لوران دو أوريا الذي يمثل نقابة «بلس ليبر» العمالية القول إن ممثلي عمال «فيفندي» تلقوا رسالة من الشركة تطلب منهم حضور اجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة عملية هيكلة داخلية لعملياتها في فرنسا، والتي تتضمن «شطباً طوعياً للوظائف».

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة الصحافة الفرنسية أن «قنال بلس» تستهدف شطب حوالي 500 وظيفة، في حين يبلغ إجمالي عدد العاملين في القناة في فرنسا حوالي 2600 عامل.

وفي مايو وافقت «قنال بلس» على شراء شبكة قنوات التلفزيون المدفوع «إم 7 جروب» مقابل أكثر من مليار يورو (1.13 مليار دولار).