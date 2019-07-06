إنتاجية العمالة في بريطانيا تنخفض لــ 0.2%

المصدر: لندن - د ب أ

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس بأن معدل إنتاجية العمالة في البلاد تراجع خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك للربع السنوي الثالث على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن إنتاجية العمالة انخفضت 0.2% خلال الربع الأول، بعد تراجع 0.1% في الربع السابق.

وارتفع معدل الإنتاجية في قطاع الخدمات 0.2% فيما تراجعت الإنتاجية في قطاع التصنيع بنسبة 0.9%.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.1% في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء البريطاني إلى ارتفاع تكاليف الأجور بشكل عام بنسبة سنوية تبلغ 1.8% فيما لم تسجل تكاليف الأجور في قطاع التصنيع نمواً.