الإمارات تتصدّر خليجياً في المشاريع العُمرانية

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تجاوزت القيمة الإجمالية لأكثر من 26000 مشروع عمراني متعدد الاستخدامات في دول مجلس التعاون الخليجي سقف 9.25 تريليونات درهم أي ما يعادل 2.52 تريليون دولار، بحسب رصد شبكة "بي إن سي" لشهر يونيو، وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على أغلب تلك المشاريع. وتجاوزت القيمةى الإجمالية لمشاريع الإنشاءات العمرانية 4.11 تريليونات درهم ما يعادل 1.12 تريليون دولار، وكانت الصدارة لدولة الإمارات وبلغت حصتها من الإجمالي 1.75 تريليون درهم أي ما يعادل 476.5 مليار دولار.