أسعار الغذاء العالمية تنهي موجة ارتفاع استمرت 5 أشهر

المصدر: روما - رويترز

انخفضت أسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في يونيو منهية بذلك موجة ارتفاع دامت خمسة أشهر متتالية بفعل تراجع كبير في أسعار منتجات الألبان حسبما قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي دون تغيير عن يونيو لكن بزيادة نحو 1.2% مقارنة بمستويات 2018 على أن يأتي معظم النمو من زيادة إنتاج القمح.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 173.0 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بمستوى معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو.

كانت القراءة السابقة لشهر مايو عند 172.4 نقطة.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان انخفاضاً 11.9% مقارنة بمايو لكنه ما زال مرتفعاً بنسبة 9.4% منذ بداية العام. وجاء انخفاض الأسعار في يونيو نتيجة زيادة فرص التصدير وضعف الطلب على الاستيراد. وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الخضراوات 1.6% عن الشهر السابق ولامس أدنى مستوياته منذ ديسمبر متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.