تراجع مبيعات تجزئة منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي، أمس، انخفاض مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو الماضي مخالفة توقعات خبراء اقتصاديين بأن تسجل ارتفاعاً طفيفاً.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات): إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 0.3 % في مايو مقارنة مع أبريل، لتأتي أقل من متوسط التوقعات الذي أشار إلى ارتفاع نسبته 0.3 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وزادت مبيعات التجزئة على أساس سنوي 1.3 % في منطقة اليورو، لتقل قليلاً عن توقعات السوق بارتفاع نسبته 1.6 %.

وكشفت البيانات عن أرقام سلبية لمبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع إنفاق المتسوقين في منطقة اليورو 0.5 % على الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس شهري. وهبطت مشتريات وقود السيارات 1.3 % في مايو، لكن أثر ذلك بدده جزئياً نمو نسبته 2.3 % في التسوق الإلكتروني، مما يؤكد اتجاهاً إيجابياً للقطاع.