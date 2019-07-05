التوتر التجاري يضغط على الشحن الجوي عالمياً

المصدر: جنيف - البيان

أظهرت بيانات الأسواق العالمية للشحن الجوي انخفاض مستويات الطلب المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر 3.4% خلال مايو الماضي بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بضغط الانخفاض الحاد في أحجام التجارة الدولية وأجواء التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ما ساهم في تراجع معدلات طلبات التصدير الجديدة. وبحسب البيانات التي أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» سجلت مستويات الطلب على أحجام الشحن الجوي الدولي المُعدّلة موسمياً ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثالث على التوالي، ما يرجّح إمكانية نجاح القطاع بتجاوز العتبة الدنيا لهذه الدورة على الرغم من حالة الضعف السائدة في السوق.

وأظهرت البيانات ارتفاع سعة الشحن التي تقاس بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر 1.3% على أساس سنوي في مايو وبذلك يتفوق النمو الذي حققته السعة على النمو في معدلات الطلب للشهر الثالث عشر على التوالي.