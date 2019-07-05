«سي إن إن»: مشروع بدبي ضمن «الطائرات الموجهة الأكثر ابتكاراً في العالم»

المصدر: إعداد ـــ اليازية البدواوي

نشر موقع «سي إن إن» مؤخراً قائمة بـ «الطائرات الموجهة عن بعد الأكثر ابتكاراً في العالم»، لتدرج من بينها مشروع «كارغو-سبيد» الذي أبدعته موانئ دبي العالمية، وهو النظام الأول من نوعه في العالم، الذي يأتي تنفيذه بالشراكة مع «فيرجين هايبرلوب ون» العالمية، في خطوة من شأنها إحداث طفرة في مجال نقل البضائع براً بسرعة فائقة تقارب سرعة الشحن بالطيران، وبكلفة أقرب إلى كلفة النقل بالشاحنات.

أشار الموقع إلى أن مسألة استخدام الطائرات الموجهة في عمليات التوصيل تنتشر بمدينة دبي، وهي وسيلة لدمج وإدخال وتفعيل تلك التكنولوجيا في سير الأعمال خلال حياتنا اليومية.

وفي السياق ذاته، سلطت «سي إن إن» الضوء على مشروع «فولوكبتر»، أول سيارة تاكسي طائر في العالم، من منطلق أن المدينة تؤكد نفسها كأرضية حقيقية لاختبار تكنولوجيا المستقبل، ويُنظر إليها كنموذج للحياة المستقبلية من قبل الكثيرين. ويتمتع التاكسي الطائر بمواصفات تجعله صديقاً للبيئة، إذ يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، مع انخفاض نسبة الضجيج. علماً بأن مدة الطيران للرحلة الواحدة تصل إلى حوالي الـ 30 دقيقة، وهي مدة «كفيلة بالانتقال من مطار دبي إلى برج العرب، فضلاً عن وجود وقت فائض».