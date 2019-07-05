انتعاش قرصنة الدرجات الجامعية وبيع الشهادات المزورة على الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون لدى كاسبرسكي، أن مجرمي الإنترنت يستفيدون من ضغوط الامتحانات الصيفية لتقديم خدمات قرصنة الدرجات الجامعية، وإتاحتها في السوق السوداء عبر الإنترنت، بجانب الشهادات الجامعية المزورة وتمكين الراغبين من العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت.وليس جديداً أمر التقارير التي تتحدث عن اقتحام الشباب لأنظمة المدارس، بهدف تغيير الدرجات أو تحسين سجلات الحضور، أو تعطيل إجراء الامتحانات، وكذا الأمر بالمتعلق بإتاحة شهادات ودرجات جامعية مزورة. لقد نمت على مرّ السنين صناعة سرية مزدهرة، لتسهيل الغش في الإنجازات الأكاديمية.

وعثر باحثو كاسبرسكي في عملية بحث واحدة بسيطة على الإنترنت، أجريت 12 يونيو الماضي، على مقدّم لخدمات قرصنة الدرجات وشهادات الدبلوم المزورة، يتيح نموذج طلب يسهل تعبئته، ويمكّن العميل من اختيار موضوع التخصص والمؤسسة التعليمية الصادرة عنها.