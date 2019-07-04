«تكاتف» يدعم جناح الدولة في إكسبو بكين

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك متطوعو برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية المُستقلة التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب، في إدارة وتشغيل جناح دولة الإمارات في إكسبو بكين 2019 بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام.

وتقام فعاليات المعرض في الفترة من 29 أبريل وحتى 7 أكتوبر 2019، حيث تقوم مؤسسة الإمارات من خلال برنامج «تكاتف» بتوفير مجموعة من المتطوعين الإماراتيين للمشاركة في استقبال وإرشاد الزوار، وتوفير المعلومات الخاصة بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض البستنة إكسبو بكين 2019 طوال مدة المعرض.

يسافر متطوعو تكاتف إلى بكين في ست مجموعات متتالية، انطلقت المجموعة الأولى من دولة الإمارات إلى الصين في مايو الماضي، بينما تسافر المجموعة الأخيرة سبتمبر المُقبل وتعود أدراجها إلى الدولة في شهر أكتوبر بعد انتهاء فعاليات المعرض.

ويحمل جناح الدولة في إكسبو البستنة 2019 شعار «تخضير الصحراء»، ويُمثل واجهة حضارية شاهدة على تطور دولة الإمارات، ويُسلط الضوء على مسيرتها الناجحة في زيادة الرقعة الخضراء واستخدام أحدث التقنيات في القطاع الزراعي.

ووجّهت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات جزيل الشُكر للمجلس الوطني للإعلام الذي أتاح الفرصة لشباب «تكاتف» لتمثيل الدولة في محفل دولي مهم مثل إكسبو بكين 2019.