تلغراف: دبي من أفضل مدن العالم للسياحة العائلية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن دبي تعد من أفضل مدن العالم للسياحة العائلية، وأضافت أنه ليس من الصعب إدراك لماذا تعتبر دبي وجهة متميزة لقضاء وقت ممتع للعائلات، فهي مليئة بالنشاطات التي تناسب الجميع.

وما يزيد من جاذبية دبي هو قيام الفنادق بخلق أجواء متميزة للعائلات من خلال تصميم مناطق لعب مخصصة للأطفال على غرار المتنزهات الترفيهية. ورشحت الصحيفة فنادق في دبي مثل اتلانتيس نخلة جميرا وفندق شاطئ جميرا وفندق لابيتا على سبيل المثال للسائحين القادمين إلى دبي.

وقالت الصحيفة عن اتلانتيس جميرا إنه يشبه البرج المرتفع في قصص خيالية من ألف ليلة وليلة، بقممه من القرميد الأحمر. كما أن الفندق يحتوي على متاجر لبيع لعب الأطفال والأعمال الفنية والروائح والملابس والمجوهرات، فضلاً عن الحديقة المائية التي تحتوي على أحياء مائية من أنحاء العالم. وأكواريوم الغرف المفقودة التي تذكرك بقصص وألعاب ديزني لاند.

وقالت الصحيفة عن فندق شاطئ جميرا إنه أحد أجمل الفنادق في دبي بتصميمه المبهر وإطلالة جميع الغرف فيه على الخليج العربي وعلى حديقة وايلد وادي المائية، أجمل حدائق الألعاب المائية في المنطقة، على بعد خطوات فقط من الفندق. كما يتيح الفندق للنزلاء ممارسة جميع الرياضات المائية وملاعب التنس والاسكواش وحائط تسلق للأطفال وناد لهم في مبنى كبير نسبياً بمناطق ألعاب مختلفة ومتعددة.

وقالت الصحيفة البريطانية عن منتجع لابيتا إنه يقع بين مجمع حدائق موشن جيت وليجولاند وبوليوود، وتتوزع أبنيته حول أحواض سباحة تشبه البحيرات الطبيعية ونهر مائي بينها. ويوجد ناديان للأطفال من مختلف الأعمار وأكثر من حائط تسلق، وأنشطة مثل رسم الحناء على اليدين، فيما يتجه الآباء إلى النادي الصحي (سبا) للاستمتاع.