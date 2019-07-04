«مصدر» ريادية مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: إعداد - عبد الحي محمد- غرافيك- أسيل الخليلي

حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ريادية غير مسبوقة في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط منذ إنشائها عام 2006، وتعد الشركة واحدة من أكبر مصدري الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

كما تضطلع «مصدر» بخبرة ريادية تمتد على مدار أكثر من عشر سنوات في مجال تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتطوير وتشغيل المشاريع على نطاق المرافق الخدمية، والمرتبطة بالشبكات ومشاريع توفير الطاقة في المجتمعات المحلية غير المتصلة بشبكات الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وتتعاون في هذا السياق بشكل وثيق مع القطاعين الحكومي والخاص.