«دبي للسياحة» تطلق برنامج «فيوتشريزم»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الدورة الثالثة من برنامج «فيوتشريزم Futurism»، المنصة الموجهة للشركات التكنولوجية الناشئة من مختلف دول العالم،.

والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع السياحي للإسهام في إثراء التجارب السياحية المبتكرة. ولقد قامت «دبي للسياحة» بالتعاون مع «أكسنتشر»، شركة الخدمات الاستشارية المهنية، بتنظيم الدورة الثالثة للبرنامج وتهيئة المتنافسين في هذا التحدّي السنوي، ويحظى البرنامج بدعم من شركاء عدة في القطاع والمستثمرين وعلى رأسهم «تجوّل - مجموعة سيرا» كشريك استراتيجي، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات.

ويدعو برنامج «فيوتشريزم 2019» الشركات الناشئة لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة قبل 31 يوليو 2019. وذلك بهدف المساهمة الفعّالة نحو إيجاد تجارب سياحية مميّزة، حيث سيكون أمام الشركات الناشئة تحدياً يتمثّل في استعراض الابتكارات التكنولوجية مع تقديم الحلول للمساعدة في النهوض بالمفاهيم المستقبلية.

وستعلن «دبي للسياحة» عن أسماء الشركة الفائزة ووصيفتها بالجائزة، وقدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى الحصول على بعض المزايا الإضافية.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يسهم برنامج فيوتشريزم في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً رائداً للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال السفر والسياحة التي تسعى إلى التطور والتوسع في مجالها. ومنذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2017، أسهمت الدائرة في دعم مجموعة من الشركات الناشئة الرائدة من مختلف دول العالم لتسجل قصص نجاح حقيقية».

وقال نوربيرتو سيبين، مدير تشغيل المنتجات في أكسنتشر بالشرق الأوسط وتركيا: « ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى مساعدة الشركات الناشئة على النمو ضمن تلك المنظومة المساعدة على الازدهار».