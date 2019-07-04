ارتفاع تكاليف العمل بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت دراسة ألمانية أن تكاليف العمل في ألمانيا ارتفعت بشكل هائل خلال السنوات الثماني الماضية، مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، مع وجود احتمال لاستمرار هذا الارتفاع.

وحسب الدراسة التي أعدها معهد أبحاث الاقتصاد الكلي وأبحاث النمو الاقتصادي، الذي أعلن عن الدراسة أمس في برلين، فإن ساعة العمل تكلف أرباب العمل في ألمانيا 35 يورو في المتوسط.

ومقارنة بتكلفة ساعة العمل في الدول الثماني والعشرين، الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا تحتل بذلك المركز السادس.

وأوضح معدو الدراسة أن تكاليف العمل في ألمانيا ارتفعت عامي 2017 و2018 وحدهما بنسبة 2.3%، وبذلك كانت تكاليف العمل، التي يتحملها أرباب العمل بشكل أساسي، من خلال الأجور، فوق المتوسط داخل الاتحاد الأوروبي، بكثير، والذي يبلغ 27 يورو.