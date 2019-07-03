16 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي في غضون شهرين

المصدر: دبي- البيان

من المنتظر لمطار دبي الدولي الذي يعتبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، أن يواجه ازدحاماً أكبر في الأسابيع القادمة بالنظر إلى بدء موسم العطلة الصيفية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المسافرين حاجز 16 مليون مسافر في أشهر الذروة المتمثلة بشهري يوليو وأغسطس.

وكما هو الحال خلال ذروة كل موسم، تتخذ مؤسسة مطارات دبي، إلى جانب شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين، خطوات لضمان عدم تأثير ارتفاع حجم الحركة على تجربة العملاء، حيث ستعمل المؤسسة طوال الفترة المزدحمة على رفد أعداد الموظفين في نقاط التعامل المباشر مع العملاء بدءاً من رصيف المطار وانتهاءً ببوابات المغادرة، وذلك في مسعى لضمان التدفق السلس للمسافرين.

ودعا جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي المسافرين على بدء عطلاتهم بشكل سلس عن طريق الوصول مبكراً إلى المطار، والاستفادة القصوى من فرص الطعام والترفيه والتسوق والاسترخاء المتاحة لهم في مطار دبي الدولي. كما أصدرت المؤسسة وهي الجهة المشغلة للمطار، «نصائح السفر الذكية» خلال موسم العطلات لدعم راحة المسافرين خلال ذروة السفر في موسم العطلات، ملخصاً ذلك في نقاط ضرورية.

1 تأكد من التحقق مسبقاً من المطار والمبنى الذي ستغادر منه أو تصل إليه، حيث يمكن للمسافرين التأكيد مع شركات الطيران خاصتهم، أو التأكد عبر الإنترنت على موقع المؤسسة الإلكتروني www.dubaiairports.ae أو استخدام التطبيق الذكي لمؤسسة مطارات دبي.

2 الوصول المبكر إلى المطار، حيث من الأفضل تخصيص ثلاث ساعات على الأقل لتسجيل الوصول ومراقبة جواز السفر.

3 اترك وقتاً إضافياً لرحلتك إلى المطار، حيث يمكن أن تكون الطرق مزدحمة للغاية خلال موسم العطلات.

4 تحقق مع شركة الطيران بشكل مسبق للحصول على معلومات حول بدل أمتعتك.

5 من الأسهل على الدوام تعبئة السوائل والبخاخات والمواد الهلامية في حقائبك التي تسلمها لدى تسجيل الوصول.

6 تغلب على طوابير الانتظار عبر طريق تسجيل الوصول عبر الإنترنت.

7 تذكر أن تضع أي شيء معدني، بما في ذلك ساعة اليد، والمجوهرات، والهاتف المحمول، والعملات المعدنية، وحزام الخصر، بشكل جيد في حقيبة اليد الخاصة بك، وذلك قبل وصولك إلى جهاز الأشعة السينية، ما سيوفر وقتك في الفحص الأمني.

8 يمكن للزائرين المؤهلين (مواطني دول معينة تحصل على تأشيرة الدخول عند الوصول) والمقيمين في دولة الإمارات (بطاقة هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية.

9 يمكنك اختيار خدمة (الاستيقاظ عند البوابة) في مطار دبي الدولي بالتنسيق مع فندق المطار، وهي خدمة خاصة مميزة تسمح لعائلة مكونة من أربعة أفراد الإقامة في أحد غرف المطار مقابل أسعار خاصة.

10 بصرف النظر عن الدرجة التي تسافر بها، فإن خدمة المجلس المميزة والمخصصة لكبار الشخصيات سوف تسهل رحلتك عبر المطار.