طيران الإمارات تشغّل A380 إلى مسقط وتطلق خدمتها إلى بورتو

المصدر: دبي- البيان

بدأت طيران الإمارات خدمة رحلتيها اليوميتين إلى سلطنة عمان بطائرات A380 لتوفر للمسافرين مزيداً من خيارات السفر والراحة والفخامة على هذه الطائرة العملاقة. ووصلت الرحلتان «ئي كيه 862» و«ئي كيه 864» إلى مطار مسقط الدولي حيث لقيتا استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «هبطت الـ A380التي يعشقها عملاؤنا في سلطنة عمان، ويسرنا أن يحصل المسافرون بين مسقط ودبي على فرصة لتجربة المنتجات والخدمات التي توفرها الطائرة العملاقة. وتدعم هذه الخطوة سعينا الدائم لتقديم أفضل تجربة للمسافرين من السلطنة بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال».

من جانبه، قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: نفتخر بمطار مسقط الدولي الذي نعتبره تجسيداً لكرم الضيافة العمانية الأصيلة وطبيعتها الخلابة. ويحظى المطار منذ افتتاحه بإشادات عالمية حصد على أثرها عدة جوائز عالمية، لما يتمتع به من عمارة تعكس الطابع العُماني التقليدي وبمواصفات تكنولوجية حديثة لمواكبة التجربة الاستثنائية للمسافرين عبر بوابة الفرص والجمال، بجانب ما يتمتع به من مستويات متميزة من النواحي التشغيلية التي تواكب متطلبات شركات الطيران الدولية.

ومن جهة أخرى أطلقت الناقلة خدمتها الجديدة إلى مدينة بورتو البرتغالية. وأقلعت الرحلة «ئي كيه 197» صباح أمس من مطار دبي الدولي بطائرة من طراز بوينج 777-200LR وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات. وبذلك أصبحت بورتو ثاني وجهة لطيران الإمارات في البرتغال بعد العاصمة لشبونة، والوجهة رقم 158 ضمن شبكة الخطوط العالمية للناقلة، التي تغطي قارات العالم الست.

ورافق وفد كبار الشخصيات، الذي سافر على الرحلة الافتتاحية إلى بورتو، تيري أوكوك نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية.

وضم الوفد كلاً من مروان بن عيسى مدير أول المشتريات وخدمات الشركات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، ويواكيم موريرا دي ليموس سفير البرتغال لدى دولة الإمارات، وكيتانو ليتو رئيس مجلس الأعمال البرتغالي، وخوسيه سيلفا الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا، وجيل أزيفيدو نائب رئيس أول الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي.