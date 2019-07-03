دبي فستيفال سيتي مول يعزز استراتيجية التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي فستيفال سيتي مول» أنّه في طريقه ليكون واحداً من أول مراكز التسوق التي تقوم بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيه لدعم استراتيجية الإمارات طويلة المدى للتنمية المستدامة لبناء اقتصاد مستدام في الدولة، ومُمهداً بذلك الطريق نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.

هذا ومن المقرر أن يتم تركيب أحدث نماذج ألواح الطاقة الشمسية من شركة «باناسونيك» على أسقف كلّ من «ايكيا» و«كارفور»، بحيث يُولد كلّ منها سنوياً ما يصل إلى 6.4 جيجا واط ساعة من الطاقة النظيفة، ما يُسهم في إنتاج 30% من الطاقة التي تستهلكها الشركتان.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في الإمارات لدى مجموعة الفطيم العقارية: «نحن فخورون للغاية لكوننا الجهة الأولى التي تتبنى هذه المبادرة التي تقودها مجموعة الفطيم، نظراً لما تقدمه من دعم لرؤيتنا المتمثلة في التحوّل إلى مركز تسوق صديق للبيئة».