هامبورغ ترحب بالمسافرين بتجارب رقمية

المصدر: دبي- البيان

تشتهر مدينة «هامبورغ»، التي تقع في شمالي ألمانيا، بجمالها وطابعها البحري المميز، وتضم مجموعة من عوامل الجذب السياحي، التي تمنحها طابعاً فريداً، وتجعلها مقصداً للسياح القادمين إليها من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تضفي التجارب التفاعلية والرقمية الجديدة التي تقدمها المدينة لزوارها، مزيداً من التميز والإثارة، وتعد عاملاً إضافياً، يعزز من المعالم السياحية لهذه المدينة «الهانزية»، ما يسهم في استقطاب المزيد من السياح من مختلف الفئات والأعمار على مدار العام.

تعد هامبورغ وجهةً مناسبة للسفر خلال عطلة الصيف، نظراً لمعالمها السياحية المتنوعة، إضافة إلى وجود مراكز التسوق العصرية والفنادق الفاخرة فيها.

ويمكن للزوار استكشاف سحر المدينة «الهانزية» على ضفاف نهر «إيلبه» (Elbe)، والتمتع بالمناظر البانورامية لأكبر سفن الرحلات البحرية في العالم، والتنزه على طول بحيرة ألستر (Alster Lakes) في وسط المدينة.