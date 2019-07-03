مبيعات التجزئة الألمانية تنخفض

المصدر: برلين - رويترز

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس، إن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت 0.6 % على أساس شهري في مايو، على النقيض من متوسط التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.5 % مما يُضعف الآمال في أن يدعم إنفاق الأسر أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويعتمد الاقتصاد على الاستهلاك الخاص من أجل النمو، ودورة اقتصادية تلقى الدعم من سوق العمل القوية، وانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الأجور. لكن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) قال إن الناتج الاقتصادي سينخفض قليلاً في الربع الثاني.

ومبيعات التجزئة مؤشر متقلب عادة ما يخضع للمراجعة.

ومقارنة مع العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع، مع مساهمة قوية من التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل بنمو نسبته 4% على أساس سنوي متجاوزة معدل نمو نسبته 2.7 % توقعه المحللون.