«جنرال موتورز» الأعلى بمعدلات رضا العملاء

المصدر: دبي - البيان

جاءت علامات جنرال موتورز الأعلى تصنيفاً من حيث معدلات رضا العملاء عن خدمة الوكلاء ضمن فئتي السيارات الفاخرة والعادية، وذلك بحسب دراسة مؤشر خدمة العملاء في دولة الإمارات لعام 2019 من جي دي باور، وتستند الدراسة إلى آراء 3,877 من مالكي السيارات في دولة الإمارات، ممن اشتروا سيارتهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وأظهرت نتائج الدراسة بأن العملاء راضون تماماً عن خدمات ما بعد البيع لعلامة جي إم سي ضمن سوق العلامات العادية، ولعلامة كاديلاك ضمن سوق العلامات الفاخرة، هذا وكشفت الدراسة عن أن العملاء الراضين عن خدمات ما بعد البيع هم أكثر ميلًا بنسبة 67% لشراء سيارتهم المقبلة من نفس الوكيل.