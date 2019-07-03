تراجع سعر «بتكوين» 14 %

المصدر: نيويورك - د ب أ

تراجع سعر العملة الرقمية «بتكوين» بنسبة 14% منذ يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى 10590 دولاراً، في حين انخفض في تعاملات نيويورك بنسبة 13% اليوم بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ للأنباء.

في الوقت نفسه مازال سعر العملة الرقمية الأهم في العالم أعلى بنسبة 200% تقريباً مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي. كما تراجع سعر العملات الرقمية الكبرى مثل «بتكوين كاش» بنسبة 7.5% و«داش» بنسبة 15%.

وقال «أوجستين كارستنز» مدير عام بنك التسويات الدولي في مقابلة مع «فاينانشال تايمز»: إن هناك زيادة في احتمالية شعور البنوك المركزية بالحاجة إلى إطلاق عملات رقمية، مضيفاً أن سوق العملة الرقمية ظهرت بأسرع مما نعتقد و«علينا إطلاق عملاتنا الرقمية».