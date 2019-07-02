77 % من التجار بالإمارات يميلون للمدفوعات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة لشركة «فيزا» امتلاك 56% من محلات التجزئة الصغيرة التي تقبل المدفوعات الرقمية في الإمارات أجهزة دفع لاتلامسية، فيما يميل 77% من تجار التجزئة إلى المدفوعات الرقمية، كما أبدى 70% منهم رضاهم عن استخدام هذا النوع من المدفوعات، نظراً لتوفيرها مستويات عالية من الأمان ضد الاحتيال، ولكونها وسيلة دفع سهلة ومريحة للعملاء.

جاء ذلك في دراسة تجارية استقصائية مستقلة تتناول انطباع تجار التجزئة الصغار في الإمارات حول استخدام المدفوعات الرقمية (مدفوعات البطاقات والهواتف المتحركة) وتأثيرها على أعمالهم. واستهدفت الدراسة مجموعتين من تجار التجزئة، من الذين يقبلون المدفوعات الرقمية؛ وأولئك الذي يقبلون المدفوعات النقدية فقط.