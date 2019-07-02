اليوم افتتاح «والدورف أستوريا» في مركز دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

يفتتح فندق «والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي» اليوم أبوابه لينضم إلى الفندقين المتواجدين في الإمارات.

يشكل الفندق إضافة مهمة إلى منطقة مركز دبي المالي العالمي في منطقة الريفييرا الفرنسية fمسبحه الأنيق الواقع على السطح، والمُستوحى من مدينة نيويورك من خلال مطعم «بول آند بير» الشهير، فضلاً عن تصاميمه الكلاسيكية التي تستحضر أناقة الستينيات. ويشغل الفندق الطوابق من 18 إلى 55 في برج ضمان، وهو مجمع يضم أبراجاً سكنية ومكاتب عمل.

وسيحظى الضيوف بتجربة استقبال وتسجيل وصول فريدة في الطابق 18، حيث مرافق الطعام والاستجمام ليتميز بكونه مركز أحداث الفندق. وتطل جميع الغرف على مناظر خلابة مفتوحة على أفق داون تاون دبي، والتي يمكن مشاهدتها من خلال نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف في كل غرفة. ويبلغ عددها 275 غرفة، بما في ذلك 46 جناحاً و28 جناحاً سكنياً. ويمكن للنزلاء الوصول إلى دبي مول، وبرج خليفة، ونافورة دبي في غضون دقائق خلال إقامتهم في الفندق الذي يقع في واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي.

وقال رودي جاجرسباخر، رئيس مجموعة هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يسعدنا توسيع وجودنا في المنطقة من الفنادق الفاخرة من خلال افتتاح والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي الذي يقع في هذا المركز الاقتصادي الهام في المنطقة».

بدوره، قال دينو مايكل، الرئيس العالمي لفنادق ومنتجعات والدورف أستوريا: «يسرنا افتتاح والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي وتقديم خدمة والدورف الحقيقية في هذا المكان». وتابع: «من بانكوك إلى أمستردام، تتخذ فنادق والدورف أستوريا مواقع بارزة في جميع أنحاء العالم، ويعد والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي إضافة رائعة إلى محفظتنا المتنامية في الشرق الأوسط وحول العالم».