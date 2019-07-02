المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة انخفضت إلى 7.5% في مايو، بتراجع بـ0.1% عن الشهر السابق.

ووفقاً للمكتب، فإن النسبة المعدلة موسمياً، تعد الأقل التي يتم تسجيلها في المنطقة، التي تضم 19 دولة، منذ يوليو 2008. ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في مايو إلى 12.4 مليون شخص، بانخفاض قدره 103 آلاف عن الشهر السابق.

في الوقت نفسه، تراجعت نسبة بطالة الشباب إلى 15.7% في مايو، مقابل 15.9% في أبريل. وسجلت جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي حيث بلغ 2.2%. أما في منطقة اليورو فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة 3.1% وهولندا 3.3%. أما النسبة الأعلى، فقد تم تسجيلها في اليونان بنسبة 18.1% في مارس.