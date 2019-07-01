«هواوي» تطلق اليوم في الإمارات التحديث الأكثر تقدماً على هواتفها

المصدر: دبي - البيان

تطلق «هواوي» اليوم التحديث الأكثر تقدماً وهو EMUI 9.1 لمجموعة طرز الهواتف الذكية الخمسة والعشرين المتوفرة في الإمارات، وذلك في إطار دعمها المتواصل لمنتجاتها في دورة حياتها وتحديث برنامجها.

يتوفر التحديث الجديد بداية لسلسلة هواتف Mate 20، ويشمل ذلك الطرز Mate 20 Pro وMate 20 X، وسيتوفر لاحقاً لمجموعة كاملة من هواتف هواوي الذكية السابقة. ويقدم أحدث إصدار من نظام التشغيل الجديد المعتمد على نظام أندرويد تحسينات على مستوى كفاءة أجهزة هواوي وسرعتها وأمنها وأدائها.

كما يقدم التحديث الجديد نظام الملفات EROFS الموسّع والمطوّر الذي يمتاز بقدراته المُحسّنة لضغط الملفات، وأداء أسرع بنسبة 20% في القراءة العشوائية.

كما يتضمّن التحديث الجديد ترقية وحدة معالجة الرسوميات السريعة، وهو ما سيضمن دعم استخدام 25 لعبة مختلفة وتحسين الأداء بشكل لافت.