أبوظبي تحتضن أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة «الفروانية للتطوير العقاري»، التي تتولى أعمال تطوير مشروع «ريم مول»، أن الحديقة الثلجية «سنو أبوظبي» التي يجري إنشاؤها ضمن مرافق مشروع «ريم مول»، ستكون أكبر حديقة ثلجية مغطاة في العالم، إذ ستتضمن 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع.

وتعتبر حديقة «سنو أبوظبي» جزءاً من المشاريع الترفيهية التي تقدمها «الفروانية للتطوير العقاري» بالتعاون مع «ماجد الفطيم» و«ثينك ويل» ضمن مشروع «ريم مول» الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار.

وستحتضن الحديقة الثلجية مجموعة من الألعاب والمعالم المميزة التي تشمل «بليزردز بازار» و«سنوفليك جاردن» و«فلوريز ماونتن»، إلى جانب عدد من الوجهات الترفيهية الأخرى التي يمكن لزوار الحديقة تجربتها عند افتتاحها رسمياً في نهاية عام 2020.

وتمتد الحديقة الثلجية على مساحة 11600 متر مربع، مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة لترسم عالماً خيالياً ينبض بالسحر والتشويق، حيث سيستمتع الزوار في كل منطقة بباقة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية محببة.

وتبدأ الرحلة مع متجر «بليزردز بازار»، والذي يقدم مجموعةً متنوعةً من عروض البيع بالتجزئة، فضلاً عن الملابس المخصصة للطقس البارد، إضافة إلى القبعات والبطاقات البريدية وغيرها من الهدايا التذكارية الخاصة بالغابة الساحرة التابعة للحديقة.

وتعتبر حديقة «سنوفليك جاردن» إحدى المناطق المميزة التي تضمها الحديقة الثلجية «سنو أبوظبي»، وتتيح منطقة اللعب المفتوحة أمام الزوار فرصة الاستمتاع واللعب بالثلج. كما سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة المميزة، والتي تتضمّن متاهات الجليد وتشكيل رجل الثلج، إلى جانب باقة من الألعاب الثلجية المميزة.

وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «الفروانية للتطوير العقاري»: «نحرص من خلال سنو أبوظبي إلى توفير تجربة ترفيهية مميزة تتناسب مع جميع أفراد العائلة، لاسيما أنها تتضمن ألعاباً متنوعة ومعالم بصرية خلابة، فلقد قمنا بتوظيف جميع الأنشطة والفعاليات في الحديقة لتعمل بتناغم مع بعضها البعض، مما يتيح لزوارها فرصة خوض واستكشاف تجارب لا تنسى».

وأضاف: «إن القصة الكامنة وراء الحديقة الثلجية «سنو أبوظبي» تميزها عن غيرها من الحدائق الثلجية حول العالم، ونحن على ثقة بأنها ستشكل وجهة ترفيهية مميزة تجعل مرتاديها يكررون زيارتها مرة أخرى».