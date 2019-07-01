الصين تستعد لافتتاح أضخم مطاراتها في سبتمبر

المصدر: بكين - أ ف ب

تستعد الصين لافتتاح أضخم مطاراتها في شهر سبتمبر المقبل، والذي ضخت فيه مليارات الدولارات وساهمت في تصميمه المهندسة العراقية البريطانية زها حديد، وذلك استجابةً للارتفاع الشديد في حركة النقل الجوي الصيني.

وسيتمكن ملايين المسافرين الذين سيحطون سنوياً في المطار الجديد واسمه «بكين داكسينغ» من أن يروا عبر نوافذهم نجمة بحر ضخمة، تمثّل مبنى المطار وأطرافه الخمسة التي تتيح الوصول إلى الطائرات انطلاقاً من نقطة مركزية، وقد انتهت الأعمال الإنشائية، أمس، وتقرر الافتتاح يوم 30 سبتمبر المقبل.

أقيم المطار الجديد ذو محطة واحدة على بعد 46 كيلومتراً جنوب ساحة تيان انمين، وسيتيح عند بدء العمل به تخفيف الاكتظاظ عن المطار الدولي الحالي بكين - العاصمة والذي يقع بمحطاته الثلاث في شمال شرق المدينة الكبرى المتمددة ذات الـ21 مليون نسمة.