برنامج جديد لدعم رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق برنامج عالمي تحت اسم «المرأة والتكنولوجيا» بهدف دعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء الإمارات.

يسعى البرنامج، الذي أعد بالتعاون مع مؤسسة ومينا لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرائدات الأعمال في الإمارات، إلى دعم مشاريع ريادة الأعمال المتمحورة حول الإبداع أو التكنولوجيا.

ويمثل البرنامج جزءاً من مبادرة عالمية قائمة سلفاً لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في نيويورك وكينيا وباكستان ومؤخراً في نيجيريا. وتركز هذه المبادرة على بناء القدرات لدى المشاريع التي تملكها نساء، وفرق رائدات الأعمال المستهدفة وتقديم التدريب والتوجيه والتمويل الأساسي لها.

وستذهب فرق الشركات المرشحة إلى برلين ودبي لقضاء تجربة غامرة في هذين المركزين الحيويين، مع الحصول على فترة توجيه إرشادي عن بعد بين الرحلتين. كما ستكون هناك فترة تنفيذ مدتها شهر تتوج بيوم المنافسة النهائية على أرض الملعب في شهر نوفمبر. وعلاوة على التوجيه والمنهاج رفيع المستوى، سيتبرع بنك «ستاندرد تشارترد» ومؤسسة «ومينا» بتمويل للفائزين الأوائل يصل مجموعه إلى 160 ألف دولار.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات: «نحن نحتضن التنوع ونحتفي به، بما في ذلك التنوع بين الجنسين، وكلنا فخر بإطلاقنا لبرنامج المرأة و التكنولوجيا، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة ومينا. ويهدف برنامج ومينتوم إلى دعم الشركات الجديدة ذات القيادات النسائية في المنطقة وتقديم التوجيه والاحتضان لها. فموظفونا وشركاؤنا سيكونون موجودين لتوجيه هذه الشركات الجديدة، ومساعدتها على التقدم والتوسع وتزويدها بالمهارات اللازمة للنجاح والازدهار في عالم اليوم».

من جانبها، قالت إليسا فريحة، مؤسس مؤسسة ومينا: «تتمثل رسالة ومينا في دعم وتشجيع التنوع والاندماج بين الجنسين ونعتقد أن الحقبة القادمة من الإبداع والابتكار ستأتي من رواد الأعمال في الأسواق الناشئة، وسيكون للسيدات في هذه الأسواق دور محوري في هذه الرحلة. وقد قامت ومينا بتصميم برنامج شعرنا بالافتقاد إليه في المنظومة الاقتصادية في المنطقة وهو يركز على الشركات الجديدة ذات القيادات النسائية».