1 مليار درهم حجم سوق خدمات السحابة في الإمارات 2020

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي ــ أسيل الخليلي

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توقعت دراسة لشركة «فروست أند سوليفان»، أن يصل حجم سوق الخدمات السحابية في الإمارات إلى أكثر من مليار درهم خلال العام المقبل، فيما من المتوقع أن ينمو حجم سوق الحوسبة السحابية العالمية، من 272 مليار دولار في عام 2018، إلى أكثر من 620 مليار دولار بحلول 2023، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 18.0 %.

55

ألف وظيفة تضيفها السحابة إلى سوق العمل.

50 %

نسبة تقليص تكلفة الطرفيات والخوادم الحوسبية التقليدية.

80 %

نسبة توفير فاتورة استهلاك الطاقة على الشركات.

2.4

مليار دولار حجم سوق السحابة في الشرق الأوسط 2020.

محركات أساسية:

1- خطط التحول الرقمي.

2- زيادة الإنفاق.

3- حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسّع.

مزايا السحابة:

1- سرعة التكيف مع المتطلبات التنظيمي.

2- زيادة الأمن.

3- خفض النفقات.

4- تعزيز كفاءة الأداء.

المصدر: البيان – «فروست أند سوليفان»