نمو أبطأ لقطاع الخدمات الصيني في يونيو

المصدر: بكين - رويترز

أظهر مسح رسمي أمس، تماسك أنشطة قطاع الخدمات بالصين في شهر يونيو الماضي، رغم الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بشكل عام جراء إجراءات تجارية أمريكية أقسى.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى 54.2 نقطة من 54.3 نقطة في مايو، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتسهم الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين، ويزيد رفع الأجور من القدرة الشرائية للمستهلكين الصينيين. لكن القطاع تراجع في أواخر العام الماضي مع تباطؤ الاقتصاد.

ونزل مؤشر مديري المشتريات المجمع الرسمي لشهر يونيو الذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى 53.0 نقطة من 53.3 نقطة في مايو.