«الإمارات للألمنيوم» تشارك خبراتها في العمل الآمن مع شركات صناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» خبرتها الطويلة في العمل الآمن تحت درجات الحرارة المرتفعة، مع شركات أخرى متواجدة ضمن مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي.

ولتبادل الخبرات، استضافت كل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومدينة خليفة الصناعية خبراء ومديري الصحة والسلامة وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال، في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الرئيسي في الطويلة.

ونظراً لضرورة استمرار العمليات والمنشآت الصناعية لمصاهر الألمنيوم على مدار العام، طوّرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أفضل الممارسات على مستوى العالم لضمان سلامة العاملين في الظروف الحارة.

ويشمل برنامج الوقاية من الإجهاد الحراري التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم جلسات وورش عمل تدريبية وتوعوية، وتوفير المرافق المناسبة للتبريد والترطيب، والمراقبة الصحية، والعديد من أدوات التحكم الأخرى. يتم مراجعة البرنامج في نهاية الصيف حرصاً على التحسين المستمر وتطوير البرنامج.

كما حرصت الشركة على توفير مناطق مخصصة للراحة، وأكشاك مُكيّفة، وآلات لصنع الثلج، ووحدات تكييف متنقلة للموظفين الذين يعملون في الأماكن المفتوحة.

وقال سلمان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والاستدامة والبيئة والجودة وتطوير الأعمال، في الإمارات العالمية للألمنيوم: «إن ضرورة استمرارية عملياتنا في فصل الصيف دعتنا لتكريس سنوات عديدة لوضع نظام للعمل الآمن في الظروف المناخية الحارة. ونحن لا نتهاون في ذلك أبداً، ونؤمن بأنّ لدينا خبرة طويلة ونجاحاً كبيراً يستحقان أن نشاركهما مع الآخرين».