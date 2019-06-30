«شوبا العقارية» تحتفل بإطلاق «ون بارك أفينيو»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «شوبا العقارية»، بإطلاق أحدث أبراجها السكنية «ون بارك أفينيو»، عبر استضافة فعالية «لونا فيست» المخصّصة لمحبّي ممارسة اليوغا، في مجمّع «شوبا هارتلاند» السكني.

قال تريثانكار جانجولي الرئيس التنفيذي للتسويق في شوبا العقارية: «احتفالاً بإطلاق مشروع برج ون بارك أفينيو، سعدنا باستضافة فعالية لونا فيست، التي أتاحت أمام الضيوف فرصة لاختبار مفهوم العيش في مجمعاتنا السكنية المتميزة. ونأمل أن يكون البرج الجديد مستقراً مثالياً للباحثين عن أسلوب حياة مبتكر، نظراً لما يتميز به من مزيج فريد يجمع عناصر الهدوء والسكينة والراحة في قلب مدينة عصرية».

ومن موقعه في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، سيعيد «ون بارك أفينيو» تشكيل مفاهيم الحياة العصرية من منظور مستدام، عبر برج قائم على طابق أرضي يعلوه 24 طابقاً، تضم 403 شقق، تتراوح مساحاتها بين غرفة واحدة وأربع غرف، مع شرفات بجميع الشقق، توفر إطلالات على خور دبي، ووسط مدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة البرية.