دبي من أكثر المدن شعبية لدى البريطانيين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المركز العاشر ضمن قائمة أفضل المدن شعبية لدى البريطانيين الساعين لبدء حياة جديدة وبناء مستقبل أفضل. نشر القائمة موقع «AnyVan» والذي يعد بمثابة سوق أوروبية عبر الإنترنت للحصول على خدمات التوصيل والنقل.

وبحسب الموقع، فإن دبي كانت أكثر المدن شعبية لدى البالغين الأصغر سناً، حيث كانت نسبة 4 % منهم تحلم بالانتقال إلى الشرق الأوسط، عازياً ذلك إلى أن الشباب يفضلون البلدان التي لديها المزيد من الفرص للتوقعات الوظيفية المربحة وأنماط الحياة الفخمة. وقال أنجوس إلفينستون، الرئيس التنفيذي للشركة:«إنه حلم وطني في المملكة المتحدة بالانتقال إلى الخارج.. هناك عدة مدن يحلم الناس في بريطانيا بالانتقال إليها».