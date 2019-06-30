«نخيل مولز» تطلق منطقة ترفيهية في السوق الليلي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «نخيل مولز» أول منطقة ترفيهية تتمحور بنيتها حول عالم الزومبي الخيالي، وتشمل أكثر من 12 نشاطاً وفعالية جذابة، وذلك في السوق الليلي بجزر ديرة.

استعراضات

ومن المقرر أن يشهد متنزه «نهاية عالم الزومبي» الأول من نوعه في الإمارات على قائمة طويلة ومثيرة من الاستعراضات والألعاب والمعارك والفعاليات المدعومة بتقنيات الظلام البرّاق. وتشتمل الفعاليات التي يضمها المتنزه على أنشطة وألعاب حية مثل القنص بالكرات الملونة، والرمي بالسهام ومتاهة الذرة المرعبة ولعبة مدفع الليزر والترامبولين وألعاب الرماية وهجوم ومطاردة الزومبي.

تم إبرام اتفاقية التعاون الخاصة بمتنزه نهاية عالم الزومبي في حفل توقيع حضره سانجاي مانشاندا، الرئيس التنفيذي لـ«نخيل»، وجوزيف إستيفان، المدير العام لنادي الشارقة للغولف والرماية. ويمتد متنزه نهاية عالم الزومبي، والمقرر افتتاحه منتصف العام 2020، على مساحة 65 ألف قدم مربعة، ومقهى الزومبي وقاعة الحفلات الخاصة ومتجر الزومبي.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «نلتزم بتوفير فعاليات ومرافق ترفيه غير مسبوقة، وتجارب تم تصميمها لتبقى في ذاكرة ضيوفنا، سواء في مرافق التجزئة القائمة لدينا حالياً أو التي نقوم بتطويرها في المستقبل. ومن المرتقب أن يمثل متنزه نهاية عالم الزومبي إضافة هائلة إلى السوق الليلي، وذلك من خلال قدرته على اجتذاب الشركات والمدارس إلى بناء الفرق، فضلاً عن تقديم تجربة ترفيهية فريدة ومختلفة للسياح والعائلات والأفراد. ويسعدنا إبرامنا لهذه الشراكة الواعدة مع نادي الشارقة للغولف والرماية بشأن هذا المشروع الجديد الذي تحتضنه أحدث وجهات التسوق في شركة نخيل مولز».