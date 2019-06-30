مطار صلالة يتوقع استقبال 4 آلاف مسافر يومياً في الخريف

المصدر: صلالة - البيان

قال سالم بن عوض اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي لمطار صلالة، إن المطار، الذي حاز مؤخراً تصنيف مطار فئة 5 نجوم ضمن جوائز «سكاي تراكس 2019»، على أهبة الاستعداد للترحيب بزوار محافظة ظفار خلال موسم الخريف السياحي لهذا العام.

وأضاف: نتوقع استقبال ما بين 3000 إلى 4000 مسافر يومياً عبر المطار، سواء للقادمين أو المغادرين خلال هذا الموسم الذي يستمر إلى أواخر شهر سبتمبر القادم، مشيراً إلى أن مطارات عُمان وهي إحدى شركات المجموعة العمانية الطيران وبالتعاون مع شقيقاتها في المجموعة وباقي شركائها الاستراتيجيين، قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال السياح في فترة الموسم السياحي، سواء عبر شركات الطيران المحلية أو الإقليمية التي تسير رحلتها المباشرة إلى مطار صلالة يومياً، خاصة بعد تدشين طيران الخليج رحلاتها المباشرة من مطار المنامة في البحرين.